TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği 17. Dönem Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi.
100’ün üzerinde üyenin katılımıyla düzenlenen seçimli genel kurul, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coskun, Sayman Halis Kayısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bozdağ gözetiminde yapıldı.
Divan Heyeti Başkan Mehmet Patlar, Sayman Halil İbrahim Özcan, Yazman Emre Özkeskin olarak oluşurken, seçimlerde yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Pınar Karakurt
Rüveyda Fındık
Oğuzhan Yurttaş
Yasin Zorlu
Nilgün Gevher
Derman Bilge Durmuş
Abdullah Layık
Beyda Yıldız
Büşra Koşa.
Muhabir: Atila Çiğdem