Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Mini Minikler Futbol Turnuvası’nda sona gelindi.

15 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün yarı final heyecanı yaşandı.

İtfaiye Sahası’nda oynanan yarı final maçlarında Mimar Sinanspor, Arca Çorum FK’yı tek golle geçerek finale yükselirken, Hattuşaspor ise normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda Vefaspor’u 6-5 yenerek finale adını yazdıran bir diğer takım oldu.

FİNAL MAÇI YARIN

Hattuşaspor ile Mimar Sinan yarın final maçında kozlarını paylaşacak.

İtfaiye Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

Aynı saatte Vefaspor ile Arca Çorum FK ise üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.

Final maçının ardından düzenlenecek törenle hem mini miniklerin, hem de minikler turnuvasında dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.