Sungurlu’nun başarılı güreşçilerinden büyük orta boyu pehlivanı Eren Kalkan Başaltı boyuna yükseldi.

Daha önceki söylemlerinde ‘Altın kemer Sungurlu’ya gelecek’ diyen Eren Kalkan’ın sırada ki hedefi Kırkpınar’da başpehlivanlık için güreşmek olacak.

ANTRENÖR FEVZİ ÇAKMAR TEBRİK ETTİ

Eren Kalkan’ın önceki antrenörlerinden ve buralara gelmesinde emeği olan Fevzi Çakmar, güreşçisinin başaltına yükselmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, Eren’in çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.