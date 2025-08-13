Futbol Federasyonu profesyonelin ardından da amatör de dijital lisansa geçiyor. Bu sezondan itibaren amatör kulüplerde kendi lisanslarını kendi çıkartaracak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yeni sezon öncesi amatör kulüpleri bu konuda uyardı. Ayan amatör kulüpleri amatör lisans konusunda bilgilendirdi. Dijital Lisans Uygulamasının bu sezondan itibaren başladığını ve kulüplerin kendi lisanslarını kendilerinin çıkartacağını belirterek ‘Dijital Lisans Uygulaması klavuzu yayınlandı. Kulüplerimiz bu klavuz ile hareket ederek lisanslarını kendileri çıkartacak.

Kulüpler bu sezonda çıkartacakları lisanslar için en az iki farklı isme yetki belgesi çıkartacaklar. Bu yetki belgeleri imzalı ve mühürlü olacak. Yine EK 20’yi dijital lisans sorumlusu yetki ve atama belgesini iki nüsha olarak düzenleyerek ellerinde hazır tutacaklar. Bu belgeler istenildiği zaman Futbol Federasyonu’na gönderilecek. Bu sezon müsabaka isim listeleride amatör futbol yönetim sistemince belirlediği yetkililer tarafından girilecek. İl Temsilcisi Engin Ayan bu konunun çok önemli olduğunu kulüplerin mağdur olmamaları için bu konuda duyarlı olmalarını istedi.