Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilimizden yardım kampanyasına destekler artarak sürüyor.

Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleri için bağışladı.

Öğretmenleri eşliğinde İl Müftlüğü'ne gelen öğrenciler harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Çorum şubemize makbuz karşılığı teslim ettiler.

Miniklerin bu anlamlı davranışlarından dolayı İl Müftüsü Muharrem Biçer, hayırlarının kabul olmasını Cenabı Haktan niyaz ederken kendilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.