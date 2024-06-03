Okul Sporları Minik Kızlar Taekwondo İl Birinciliği Yeni Spor Salonunda yapıldı. Merkez ve ilçelerden sporcuların mücadele ettiği il birinciliğinde kilolarında dereceye giren sporcular şöyle:

27 kilo: 1. Aze Naz Akyaka, 2. Hatice Zümra Güney, 3. Eslem Yanar, 4. Zeynep Sarı. 30 kilo: 1. Elif Umutlu, 2. İnci Afra Bektaş, 3. Elvin Yurdakul, 4. Rabia Yağmur Karaduman 33 kilo: 1. Sıla Tuana Ergin, 2. Gönül Nisa Çalışkan, 3. İkranur Uygar, 4. Zeynep Zümra Karapapak 36 kilo: 1. Edanur Demir, 2. Miranur Gençtürk, 3. Zehra Aksoy, 4. Zeynep Demir, 40 kilo:-1. Elif Evra Kesgin, 2. Zümra Yalçınkaya, 3. Beste Bozkuş, 4. Eslem Elif Uyav, 50 kilo: 1. Eslem Naz Üünlü, 2. Ecrin Kübra Bal, 57 kilo: 1. Zeynep Uslu, 2. Yağmur Ece Yiğitbaş, 3. Asya Kaplan.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.