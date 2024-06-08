Okullar arası minikler karma Badminton il birinciliğinde şampiyonluğu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde altı okuldan 50 sporcu mücadele etti.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Melis Çakır, Hatice Mol, Meleknaz Özyılmaz, Yusuf Emre Aydın, Yusuf Kayra Çakır, Erdem Erdemirci ve Tuna Çakır’lı kadrosu ile altı rakibinide yenerek birinciliği kazandı.

Yavuz Sultan Selim İlkokulu Baki Boran, Yaren Şahbaz, Elif Zümra Kayacı, Elif Zümra Kayacı ve Eymen Şahbaz’dan oluşan takımı ile ikincilik kupasını alırken 19 Mayıs İlkokulu ise Feyza Mor, Yarkın Ağbal, Aybüke Şahin Yusuf Kayar ve Ece Mira Demirel’li kadros ile üçünü oldu.

Uğurludağ Atatürk İlkokulu Meryem Mina İpek, Mustafa Arif Küçük, Mustafa Tahir Yalman, Rabia Enise Güler, Aziz Kesekler ve Melike Özdemir’den oluşan kadrosu ile dördüncülük kupasının sahibi oldu.