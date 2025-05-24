Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Satranç İl Temsilciliğince 20-21 Mayıs 2025 tarihinde Tevfik Kış Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Minikler satranç takım yarışmalarında şampiyonlar belli oldu.

Okul Sporları Minikler Takım Satranç Yarışmaları toplam 123 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Minikler A Genel Kategorisinde Adnan Menderes İlkokulu Şampiyon Olurken , İkinciliği yine Adnan Menderes İlkokulu 2. Takımı, Üçüncülüğü Osmancık İnönü Zaferi İlkokulu, Dördüncülüğü Adnan Menderes İlkokulu 3. Takımı elde etti.

Minikler A Kızlar Kategorisinde Adnan Menderes İlkokulu Şampiyon Olurken, İkinciliği yine Tanyeri İlkokulu Takımı, Üçüncülüğü Adnan Osmancık İnönü Zaferi İlkokulu, Dördüncülüğü Adnan Menderes İlkokulu 2. Takımı elde etti.

Minikler B Genel Kategoride Şampiyonluğu İskilip Misakımilli ilkokulu takımı, İkinciliği Adnan Menderes İlkokulu takımı, Üçüncülüğü Adnan Menderes İlkokulu 2. Takımı, Dördüncülüğü Özel Çorum Doğa İlkokulu takımı elde etti.

Minikler B Kızlar Kategorisinde ise Şampiyonluğu Adnan Menderes İlkokulu şampiyon olurken, İkinciliği Özel Çorum Doğa İlkokulu takımı, Üçüncülüğü Özel Çorum Doğa İlkokulu 2. Takımı, dördüncülüğü ise Adnan Menderes İlkokulu 2. takımı elde etti.

Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu "Okul Sporları Minikler kategorilerinde takım yarışmalarına katılan tüm okullarımıza ve sporcularına teşekkür ederiz. İlimizde satranç sporunun iyice yaygınlaştırılması için Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzle birlikte gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a, Spor Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'na Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva'ya, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay'a ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.