28. ASGD Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ilk düdüğü Nuriye Çınar Bal çalacak.

İl Hakem Kurulu bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak 28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ilk düdüğü Nuriye Çınar Bal yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Bi Kitapevi- Kokoreççi Uğur: Nuriye Çınar Bal, Uğur Koçak, Efe Ataç. Asal Mühendislik- Ata Ser Yapı: Abdullah Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Taha Rahmi Atılgan. ÇRM İlk Adım Gıda- CNR Elektirik: Ömür Soytemiz. Ebubekir Kılcı, Emre Çelikcan.

Çorum Sürücü Kursu- Düvencispor: Muammer Tekmen, Ahmet Mücahit Kaçmaz, Recep Talha Arslaner. Çopraşıklı Deli Kadir- Nurkaya Group: Lütfican Arduç, Uğur Koçak, Efe Ataç. Er Yap İnşaat- Vizyon Tarım: İsmail Sırma, Yunus Emre Tok, Merve Esen. Kalehisar Kardeşler İveco- Kurt Elektirik: Atahan Demir, Fatih Koçak, Yunus Emre Günaydın.