Minikler Taekwondo İl birinciliği hafta sonunda yapılacak. Taekwondo İl Temsilcisi Mustafa Kanat il birinciliğinin 29-30 Haziran tarihlerinde Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Minikler Kız Erkek il birinciliğinin tartısı yarın saat 18’de Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacağını belirten İl Temsilcisi Mustafa Kanat müsabakaların ise cumartesi ve pezar günleri saat 09’da başlayacak.

İl Temsilcisi Mustafa Kanat il birinciliğinde görev yapacak hakemler: Burcu Atak, Sitra Nur İba, Gözde Gökmen, Esra Aşkın, Kenan Çalışkan, Ferhat Yetik, Betül Keskin ve Ayşegül Başıbüyük.

Hafta sonunda yapılacak olan minikler il birinciliğinde sıkletlerinde birinci olan sporcular 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan Sıla Medine Kavurat Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.