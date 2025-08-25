Minikler futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. Grup maçları sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlardan yedisi çeyrek finale yükselirken iki takım baraj maçı oynayacak.

A grubunda nefes kesen mücadele sonunda Fetih üçlü averaj ile çeyrek finale yükselen iki takım belli oldu.

Grupta Fetih Gençlikspor 5 maçta topladığı 10 puan lider olarak çıkarken İkbalspor, Çorum İdman Yurdu ve Çorum Anadolu FK takımları maçlarını 9’ar puanla tamamladılar. Bu üç takımın kenidi aralarında yaptıkları maçlar dikkate alınarak yapılan puantaj sonunda İkbalspor ikinci Çorum İdman Yurdu takımı ise üçüncü olarak ikinci tura yükselirken Anadolu FK ise turnuvaya veda etti.

B grubunda ise ilk iki sırayı garantileyen Arca Çorum FK ile Vefa Gençlikspor arasındaki maçtan galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım çeyrek finale lider olarak çıkarken Vefa Gençlikspor ikinci Kültür19spor takımı ise üçüncü olarak üst tura yükseldi.

C grubunda ise beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alan iki takımdan Mimar Sinanspor lider olarak çıkarken Gençlerbirliği aynı puanla ikinci Hitit Anadoluspor takımı ise 7 puanla üçüncü olarak üst tura yükselen takım oldu.

Çeyrek finalde üç maç ile baraj maçı bugün oynanacak. Bugün 16’da İkbalspor ile Gençlerbirliği takımları baraj maçında son çeyrek finalist olmak için karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım yarın saat 16’da Vefaspor ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

Bugün saat 16’da Mimar Sisanspor ile Kültür19spor takımları karşılaşırken Saat 17’de 1 nolu sahada Fetih Gençlikspor ile Hitit Anadoluspor takımları karşılaşacak. İtfaiye 2 nolu sahada ise saat 17’da son yarı finalisti belirlemek için Arca Çorum FK ile Çorum İdman Yurdu takımları mücadele edecek.

Çarşamba günü oynanacak yarı final maçlarının ardından il birinciliği perşembe günü oynanacak final maçı ile sona erecek.