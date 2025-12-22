Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın sözde yöneticilerinden ve örgüt adına intihar eylemi yapmayı planlayan "Yahya" kod adlı Mehmet Gören’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet Gören’i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT’in çalışmaları sonucunda, Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın varlığı tespit edildi. Söz konusu şahsın, DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev aldığı, zamanla örgüt içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin geçmiş dönemde yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve tutuklanan, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan "Abu Yasir el Türki" kod adlı adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Şahsın ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiğine dair bilgilere ulaşıldı.

MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti bünyesinde yönetici olduğu ve örgüt adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği belirlenen şahsın Yahya kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynakları, Gören’in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçtiğinin belirlendiğini, burada DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek örgüt içinde üst düzey bir konuma geldiğini bildirdi. Gören’in, Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu, ardından yürütülen hassas çalışmalarla güncel konumunun tespit edildiği kaydedildi.

Sınır ötesinde gerçekleştirilen kritik operasyonla Yahya kod adlı Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Terörist Gören’in ifadesinde, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun ile olan irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı, dini eğitimlere ve örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere kendisine verilen görevlere ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün unsur kazanımının deşifre edildiği ve planlanan eylemlere ilişkin kritik bilgilerin ele geçirildiği bildirildi.