Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında dün konuk ettiği Serikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un yönetimi, maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararlar, takımımızın galibiyetine doğrudan etki etmiştir. Yaşanan bu hak ihlalleriyle ilgili olarak kulübümüz, tüm yasal haklarını kullanmak adına gerekli mercilere başvurularını yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

