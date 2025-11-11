Çorum’un Modern Pentatlon’daki ilk milli sporcuları Avrupa Şampiyoasında ilk milli heyecanı yaşadılar. Geçtiğimiz hafta sonu Alanya’da yapılan 2025 European BTLR Şampiyonasınd ilimizden dört sporcu ve bir antrenör milli takımda görev yaptı.

Antrenör Osman Pehlivan milli takım teknik heyetinde görev yaparken milli takımda mücadele eden sporculardan U 19 Kadınlar Asya Fatma Çeken Avrupa 12.si olurken U 11 erkeklerde Miraç Demiral 18. U 11 erkeklerde Rüzgar Arif Bahçacı 13. olurken U 15 kadınlarda ise Eylül Kazancı ise 20. oldu.

Milli takım antrenörü Osman Pehlivan 20 ülkeden 600 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Şampiiyonasının hem kendileri hemde sporcuları için çok iyi bir deneyim olduğunu söyledi. Pehlivan ‘Çorum ili olarak Modern Pentatlon branşında yakaladığımız çıkışın ve milli formayı giymenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz.Bu süreçte bizlerden emeğini esirgemeyen Modern Pentatlon Federasyonu Başkanımız Serhat Aydın’a ve ekibine, her zaman yanımızda olan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na teşekkür ederiz’ dedi.