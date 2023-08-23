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HARUN AKKAYA

Ligde ikinci maçında evinde Giresunspor’a mağlup olan Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antnenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın akşam saat 18.30’da tesis sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra kısa süreli çabuk kuvvet hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışma yaptırdı.

Giresunspor maçında yapılan hatalar konusunda sahada uygulamalı bir çalışma yaptıran Tam futbolculara uygulamalı olarak yapmaları gerekenleri gösterdi.

Çorum FK Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.