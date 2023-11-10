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Ahlatcı Çorum FK pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminda yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Gökhan Karadeniz, Sadık Arda katılmazken sakatlıktan çıkan Erkan Kaş takımla çalışırken Berkay Can ise takımdan ayrı olarak sahada koşuya devam etti.

Isınma hareketlerinin ardından çabuk kuvvet hareketleri yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra ise oyun formatında kısa süreli bir top kapmaca oynattı. Bu çalışmanın ardından ise önce yarı sahada daha sonra ise tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet yeni oyun sistemini uygulamalı olarak yaptırdı. Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculara top kaybı yapmamaları ve topun kıymetini bilmelerini istedi.

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve cuma namazının ardından yola çıkacak.