Çorum Belediyesi tarafından Gazi, İnönü ve Bahabey Caddelerinin bir kısmında hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) destekli süreli park uygulaması motosiklet kullanıcılarını zor durumda bıraktı.

Belediye tarafından yapılan küçük motosiklet parkları talebi karşılamayınca sürücüler kaldırımlara park etmek zorunda kaldılar.

Sürücüler sorunun çözümü için motosikletlere özel tasarlanmış büyük otoparklar yapılmasını istiyor.

Çorum Belediyesi tarafından Gazi, İnönü ve Bahabey Caddelerinin bir kısmında hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) destekli süreli park uygulaması motosiklet kullanıcılarını zor durumda bıraktı.

Süreli park uygulamasının hayata geçirildiği caddelerde trafikte hissedilir derecede rahatlama oldu. Ancak ana caddeler üzerinde motosikletlere özel oluşturulan park alanlarının da bu uygulama ile kaldırılması motosiklet kullanıcılarını zor durumda bıraktı. Zaten mevcutta da yetersiz olan motosiklet parkları süreli park uygulaması ile kapasitesinin kat kat üstünde kullanılmaya başladı. Hatta bu parkların bulunduğu yerlerde yayalar bile geçecek alan bulmakta zorlanır hale geldi.

Motosiklet kullanıcıları yetkililere seslenerek her geçen gün büyüyen motosiklet parkı sorununa çözüm üretilmesini istediler.

MEVCUT MOTOSİKLET PARKLARI YETERSİZ

Motosiklet kullanıcıları daha önce ana caddelerde oluşturulan motosiklet park alanlarının kısmen de olsa bir rahatlama sağladığını belirterek, “Ancak süreli park uygulaması ile buralar kaldırıldı. Zaten doluluk oranları yüksek olan motosiklet parkları bu uygulamadan sonra kapasitesinin çok çok üstünde doldu. Mevcut parklar yetersiz kalıyor. Bu yüzden motosiklet parkının yasak olduğu yerlere park etmek zorunda kalıyoruz. Bazen esnaflar şikayetçi oluyor. Bundan dolayı da ceza kesilme riski ile karşı karşıyayız” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.

MOTOSİKLETLERE ÖZEL ÜCRETSİZ BÜYÜK OTOPARKLAR ŞART

Sorunun çözümü için Çorum Belediyesine seslenen motosiklet kullanıcıları, “Çorum Belediyesinden motosiklet park yerlerinin sayısının artırılmasını istiyoruz. Merkezde belediyenin büyük araçlar için ücretsiz otoparkları var. Bizde özellikle motosikletler için tasarlanmış bir yada birden fazla ücretsiz otopark istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

MOTOSİKLET SAYISI HERGEÇEN GÜN ARTIYOR

Çorum’da 2026 yılının ilk altı ayında motosiklet sayısı yüzde 5,58 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026 yılı Ocak ayında 40 bin 592

olan motosiklet sayısı haziranda yüzde 5,58 (2 bin 264 adet) artarak 42 bin 856 oldu.

SÜRELİ PARK YASAĞI 07.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASINDA UYGULANIYOR

Süreli park yasağı Gazi Caddesi (eski Stat Kavşağı ile Saat Kulesi arası), İnönü Caddesi (Saat Kulesi ile Abide Kavşağı arası) ve Bahabey Caddesi (Bahabey Kavşağı ile Polis Lokali önüne kadar) yolun her iki yönünde sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında uygulanıyor.