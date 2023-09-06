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Çorum'da asayiş ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde motosiklet, traktör ve servis araçları denetlendi.

Eş zamanlı olarak il merkezi ve 13 ilçede 28 noktada gerçekleştirilen denetimlere 55 ekip ve 161 polis memuru katıldı. 10.00 ile 18.00 saatlerinde gerçekleştirilen 8 saatlik uygulamada, 151 motosiklet sorgulanırken bunlardan bir adet çalıntı, iki adet tescilsiz ve bir adette haciz yakalamalı olmak üzere toplam 4 motosiklet trafikten men edildi.

46 traktör ile 25 servis aracının sorgulandığı uygulamada iki traktör trafikten men edilirken 302 araç ile 831 şahsın sorgulandığı denetimlerde, iki araç trafikten men edildi, araması olan bir şahıs yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. (İHA)