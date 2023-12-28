Antalya'da motosikletiyle kaza yapan Çorumlu genç, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Antalya'da yaşayan Çorumlu Ömer Faruk Göleli, dün gece motosikletiyle kaza yaptı.
Kazada ağır yaralanan Ömer Faruk, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Genç yaşta kazaya kurban giden Çorumlu gencin cenazesi bugün Çorum'un Alaca ilçesinde Eski Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.