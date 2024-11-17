Türkiye'nin ilk, dünyanın da en önemli Sümerologlarından biri olan 'Son Sümer Kraliçesi' Muazzez İlmiye Çığ, tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı.

Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914’te Bursa’da dünyaya geldi. Çığ’ın ailesi, Kırım’dan Anadolu’ya göç etmiş Kırımlı bir ailedir.

İlkokul eğitimine Çorum’da başlayan Muazzez İlmiye Çığ, ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındıktan sonra eğitimine burada devam etti. Bursa’da Fransızca ve keman dersleri aldığı özel bir okul olan Bizim Mektep’e gitti. 1926 yılında sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi’ne (Bursa Kız Öğretmen Okulu) girdi ve 1931 yılında mezun oldu. İlk öğretmenlik görevine babasının da öğretmen olarak çalıştığı Eskişehir’de başladı ve bu mesleği burada 4.5 yıl boyunca sürdürdü

1936 yılında akademik kariyerine yönelmeye karar veren Çığ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Hititoloji bölümüne kaydoldu. Burada Nazi Almanyası’ndan Türkiye’ye sığınan ünlü akademisyenlerden ders alma fırsatı buldu. Prof. Dr. Hans Gustav Güterbock’tan Hitit dili ve kültürü, Prof. Dr. Benno Landsberger’den ise Sümer ve Akad dilleri ile Mezopotamya kültürü üzerine eğitim aldı.

1940 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi’nde çalışmaya başlayan Muazzez İlmiye Çığ, Çiviyazılı Belgeler Arşivi’nde uzman olarak görev yaptı. Aynı yıl Kemal Çığ ile evlendi. Müzedeki görev süresi boyunca Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizledi, sınıflandırdı ve numaralandırarak düzenli bir arşiv oluşturdu. Çığ ve ekibi, 74 bin tabletten oluşan bir çiviyazılı belgeler arşivi kurarak bu alanda büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, 3 bin tabletin kopyasını çıkararak bunları katalog halinde yayımladı.