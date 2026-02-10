Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yaklaşan Ramazan ayı öncesi esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çorum Ayakkabıcılar Arastasındaki esnafları iş yerlerinde ziyaret eden İl Müftüsü Yıldırım, hayırlı işler ve bereketli bol kazanç dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde esnafın taleplerini ve önerilerini dinlediğini aktaran Müftü Yıldırım, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerken bu ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek manevi destek sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, Müftü Yıldırım’a teşekkür ettiler.

Müftü Yıldırım ise gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı esnaflara teşekkür ederek ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.