İŞKUR, İl Müftülüğü işbirliği ile toplam 150 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatıyor.

Program kapsamında Çorum İl Müftülüğü tarafından belirlenen Kur’an kursları, Kur’an eğitim merkezleri, aile ve dini rehberlik merkezleri ve Diyanet gençlik merkezlerinde, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 9,5 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 9 Şubat Pazartesi başlayacak ve 27 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında alınacak. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre İl Müftülüğü’nce kurulan komisyon tarafından liste yöntemi ile belirlenecek.

Katılımcı listeleri, 5 Şubat Perşembe günü İl/İlçe Müftülüklerinde ve İŞKUR İl Müdürlüğü’nde ilan edilecek.

Program, 09 Şubat-8 Mart tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak, çalışma günleri Çorum İl Müftülüğü tarafından belirlenecek.

Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için 1375 TL cep harçlığı ödenecek.

Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacak. (emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir).

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 2 Şubat Pazartesi günü saat 23:59’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Programa başvuru ve katılım şartları şu şöyle:

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak.

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak.

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz).

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği hak etmemiş ve almıyor olmak).

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.