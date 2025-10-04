Çorum İl Müftülüğü “Mevlidi Nebi’nin 1500. Yılı Gölgesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası” konulu konferans düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara katıldı.

Konferans öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, din görevlilerinin haftasını kutlayıp konferansın hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın din görevlilerinin haftasını kutlayarak yaptığı selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Mustafa Kara, müslümanlar arasında selamlaşmanın değerini, devamında ise camiler ve din görevlilerinin hayatımızdaki önemli anlattı.

Konferansı müftü yardımcıları, müftülük personeli, merkez ve köy cami görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri izledi. Konferansın ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Kara’ya hediye takdim etti.



