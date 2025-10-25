Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, “Türkiye’de Kanser Kontrol Programı” konulu seminer düzenledi.

Seminerde meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Emine Arslan Karahan ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, ülkemizde yürütülen kanser kontrol programları ve sahadan uygulama örnekleri paylaşıldı.

Katılımcıların aktif olarak yer aldığı soru-cevap bölümünde, erken tanı ve düzenli taramaların yaşam kurtarıcı rolü bir kez daha hatırlatıldı.

