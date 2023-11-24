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Mimar Sinan Mahallesi Muhtar Adayı Adem Mert, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle mahallesindeki okullarda görev yapan öğretmenleri unutmadı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Türkiyem İlkokulu ve Ortaokulu, Mukadder Akaydın İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Mimar Sinan Anaokulu ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Şehit Öğretmen Fatih Tekin Çıraklık Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Adem Mert, okul müdür ve yöneticileri ile görüştü.

Ardından da tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Mahalle Muhtar Adayı Adem Mert, günün anısına öğretmenlere hediye takdim etti.