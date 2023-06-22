MURAT KARASU

AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'na "yağmaya teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu aralarında Eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör’ün bulunduğu 5 sanık bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar yağma suçu işlemediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

2 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, yağma suçu gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sabıkası olmadığı için iyi hal indirimi uygulayarak Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a 4 yıl 7 ay, Eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza verildi.

SANIKLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: YAĞMA SUÇU İŞLEMEDİLER

Mahkemenin ardından sanıkların avukatı Ahmet Özdel, Adliye önünde açıklama yaptı.

Sanıkların yağma suçu işlemediğini iddia eden Özdel, “Kendileri de AK Partili olan bu insanların AK Parti İl Başkanı’na karşı yağma suçu işlemesi mümkün değil. Bu dava hukuki olmaktan çok siyasi bir dava. Mahkemenin elinde olan bütün delillerin gerçek olmadığını, tanıkların beyanlarının yağma suçu oluşturmayan beyanlar olduğunu mahkeme de söyledik. Yağma suçu unsurlarını tek tek anlattık. Eğer Türkiye’de adalet varsa, ceza kanunu varsa, ceza hukuku varsa buradan yağma suçu çıkmaz. Baskıyla oluşturulmuş bir iddianamedir” dedi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER, AK PARTİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Sanıkların yakınları da mahkeme kararına tepki göstererek, kararın siyasi olduğunu iddia ettiler. Sanıkların yakınları Adliye’nin ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde eylem yaptılar.