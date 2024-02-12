Üçtutlar Mahallesi Muhtar Adayı meslektaşımız Elvan Şimşek gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Elvan Şimşek, gazetemizin 34’ncü yılını kutlayarak ‘nice yıllar’ temennisinde bulundu.

Muhtar olursa Mahalli İdareler Kanunu’nun muhtarla ilgili bölümünde düzenleme yapılması için talepte bulunacağını aktaran Elvan Şimşek, “Muhtar olduğum taktirde siyasi partilerin genel başkanlarını ve grup başkanlarını ziyaret ederek Mahalli İdareler Kanunu’nun muhtarla ilgili bölümünde düzeltilme yapılması için talepte bulunacağım. Silah, oy pusulasında düzenleme, tahsili, müracaat edenlerin cüzi bir miktarda olsa ödeme yapması gibi. Muhtar adayı olacak kişiye silah veriliyorsa siciline de bakılsın. Bunlarla ilgili düzenleme yapılmasını talep edeceğim” dedi.