Çorum'un Alaca ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı ziyaret ettiler.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe merkezindeki 7 mahalle muhtarı ile birlikte Alaca'ya hizmet edeceğini kaydeden Başkan Arslan, “Bizler muhtarlarımızla uyumlu bir çalışma içerisinde olacağız. Yaptığımız işlerde en önemli olan vatandaşımızın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde kötü günde daima vatandaşımızın yanında olacağız. Belediyecilikte bunu gerektirmektedir. Sadece altyapı veya üstyapı projeleriyle vatandaşların gönlünü kazanamazsınız. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak ve bir olmak, birlikte olmak gerekir” dedi.

Muhtarlar adına konuşan Yıldızhan Mahallesi Muhtarı Serdar Kara ise, "Belediye başkanı seçilen Şerif Arslan başkanımızı tebrik ediyoruz. Başkanımızla beraber biz muhtarlar hep birlikte 5 yıl Alaca'ya hizmet etmek için Alaca halkı bizlere görev verdi. En iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim bizi utandırmasın" şeklinde konuştu.