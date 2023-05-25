HURŞİT BOZKURT

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret eden köy muhtarları, KÖYDES seçimlerinde yeniden aday olmasını teklif ederek, desteklerini ilettiler.

Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Murat Ünel ve yönetim kurulu üyeleri, Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde kendisini aday olarak görmek istediklerini ve desteklerini belirttiler.

Ziyarette, Sarmaşa Köyü Muhtarı Halil İbrahim Şimşek, Karaağaç Köyü Muhtarı Adem Ölçer, Arpaöz Köyü Muhtarı Zekeriya Çanaklı, Kılıçören Köyü Muhtarı Serkan Kırcı, Kalehisar Köyü Muhtarı Resul Uysal, Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan, Büğet Köyü Muhtarı Muhtar Saffet Kışla, Çanakçı Köyü Muhtarı Gürbüz Yasakçı da yer aldı.

Muhtarların desteğine teşekkür eden Bektaş, “Bizler muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile Çorum'umuza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz, bundan sonra da her daim böyle olmaya devam edeceğiz. Sizler gibi kıymetli muhtarlarımın teveccühü beni ziyadesiyle mutlu etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yolumuza “halka hizmet hakka hizmet” düsturu ile devam edeceğiz. Tüm muhtarlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.