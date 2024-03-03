Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4/B sınıf öğretmeni Ali Doğan ve öğrencileri ve velileri Çiğdem Aşı etkinliği düzenledi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Ali Doğan, "Baharın gelişinin müjdecisi çiğdemi ve UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan “Çiğdem Aşı” geleneği Çorum’da ve okulumuz Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu'nda yaşatmak istedik. Tarihi kökleri ve zengin kültürel dokusuyla dikkat çeken bu etkinlik, gelecek nesillere aktarılacak değerli bir miras olarak önemini koruyor. Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu olarak bundan sonra ki yıllarda da kültürel mirasımızı yaşatmak istiyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında veli ve öğrenciler çiğdemleri Sıklık Tabiat Park'ında toplayarak okulda ikram ettiler.