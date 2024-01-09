2018-19 sezonunda Çorum FK forması giyen Mümin Talip Pazarlı ligin ikinci yarısı için Serik Belediyespor ile anlaştı.

1984 Eminönü doğumlu Mümin Talip Pazarlı Beylerbeyi ve Bucaspor’de forma giydikten sonra 2018 yılında Çorum FK’ya transfer oldu.

Pazarlı, kırmızı siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra üç sezon Anagold 24 Erzincanspor forması giydi. Daha sonra Düzcespor ve son olarakta bu sezonun ilk yarısında Ankara Demirspor’da oynadı.

Tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısı için Serik belediyespor ile anlaştı.