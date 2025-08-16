Çankırı’da yapılan 6. Uluslararası Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş ve ikide bronz madalya kazandılar.

11-13 Ağustos tarihleri arasında Çankırı Orhan Saka Spor Salonunda yapılan 6. Uluslararası Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvasında iki ülke ve 21 ilden 701 sporcu mücadele etti. İlimizden Çorum Gençlik ve Çorum Belediyespor kulüplerinden sporcular turnuvada mücadele ettiler.

Bayanlar 20 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Münevver Serra Bozkurt tüm rakiplerini yenerek birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler +55 kiloda Çorum Gençlikspor’dan Çınar Aydın ise finalde kaybederek ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Erkekler 38 kiloda Çorum Gençlikspor’dan Mehmet Eymen Coşar ve bayanlar 28 kiloda Çorum Belediyespor’dan Gülten Erva Çeken üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.