Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitimspor Kulübü güreş takımının iki milli güreşçisini ödüllendirdi. Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan ve milli takım kampına katılan iki güreşci Yusuf Koçak ve Berat Veli Körpeş Kulüp Başkanı ve aynı zamanda U 17 milli takım antrenörü Yasin Bolat ve kulüp antrenörü Serdar Çatal ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Yasin Bolat çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve milli takımda mücadele eden sporcuların performansı hakkında bilgiler verdi. Bolat, Cemil Çağlar’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise eğitim öğretimin yanında çocukların spor ve sanatsal faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini belirterek güreş takımının elde ettiği başarılardan son derece mutlu olduğunu söyledi. Genç sporcuları performanslarından dolayı tebrik eden Çağlar önümüzdeki yıllarda yeni başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.