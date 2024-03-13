Ahlatcı Çorum FK’da futbolu devre arasında bırakan Murat Yıldırım Teknik Adamlık için ilk adımı atıyor.

Murat Yıldırım Futbol Federasyonu tarafından Antalya’da bugün başlayıp 22 Mart’ta sona erecek olan UEFA B kursuna katılacak.

Bir çok Süper Lig ve 1. takımlarında forma giyen ve iki sezon önce Ahlatcı Çorum FK’ya transfer olan Murat Yıldırım iki sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra kulübün hisselerini devralarak kulübün hem sahibi hemde kaptanı olarak futbol tarihine geçmişti.

Geçen sezon 2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselmeyi başaran takımın kaptanı olan Murat Yıldırım devre arasında özel sebeplerden dolayı futbolu bırakma kararı almış ve kulüpteki hisselerinide Oğuzhan Yalçın’a devretmişti.