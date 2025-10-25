Çorum’un Klasmandaki tek gözlemcisi Mustafa Bıçakcı’ya Eskişehir Anadolu- Alanya 1221 FK maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3. lig 4. grupta pazar günü saat 15’de Osmangazi Üniversitesi Futbol sahasında Eskişehir Anadoluspor ile Alanya 1221 Futbol Kulübü arasındaki maçı İstanbul bölgesi hakemi Alp Tanırgan yönetecek, Maçın yardımcı hakemleri ise Gaziantep’ten Selçuk Kaplan ve Ankara’dan Sabri Emre Tekin yapacak. Maçın dördüncü hakemi de İstanbul’dan Sercan Yıldırım. Maçta gözlemci olarak ise Mustafa Bıçakcı görev yapacak.

Grupta yedinci maçlar sonunda ev sahibi Eskişehir Anadomu 5 puanla 12. sırada yer alırken konuk Alanya 1221 FK ise 3 puanla 14. sırada bulunuyor.