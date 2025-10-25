Gelişim Liginde Arca Çorum FK hafta sonu iki kategoride mücadele edecek.

U 16 ve U 17 takımlarının bay geçtiği haftada U 14 ve U 15 takımları ise yarın Amasyaspor deplasmanında galibiyet arayacaklar.

U 14 Gelişim Liginde Arca Çorum FK ligin 7. hafta maçında yarın Amasyaspor FK deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek için mücadele edecek.

Ligde dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan Çorum FK 9 puanla ikinci sırada bulunuyor., Ev sahibi Amasyaspor ise beş maçta henüz puan alamadı.

Amasya Fındıklı sahasında saat 11’de başlayacak maçı Tunahan Yeşilırmak yönetecek yardımcılıklarını ise Gökhan Kapcak ve Gözdenur Dedeoğlu yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları karşılaşacak.

Çorum FK dört maçta iki galibiyet iki mağlubiyet ile beşinci sırada yer alırken ev sahibi Amasyaspor’un ligde henüz puanı bulunmuyor. Karşılaşmayı Adem Karakaya yönetecek yardımcılıklarını ise Tuncer Demir ve Hasan Efe Koyuncu yapacak.