Çorum FK eski futbolcusu Mustafa Eren Damar ligin ikinci yarısında kiralık olarak Mardinspor ile anlaştı.

Çorum Gençlerbirliğinden yetişen ve Çorum FK alt yapısında üç yıl forma giydikten sonra 2022’de profesyonel imza atan Mustafa Eren Damar aynı sezonda Eyüpspor’a transfer oldu ve kiralık olarak Çorum FK’ya geri döndü.

23-24 sezonunda Mardinspor’da kiralık olarak forma giyen Mustafa Eren Damar geçirdiği sakatlık nedeni ile ilk yarıyı tedavi süreci ile geçirdi.

İkinci yarı için Mardinspor ile yine kiralık olarak anlaşan Mustafa Eren Damar resmi imzayı attı ve kulübü ile çalışmalara başladı.