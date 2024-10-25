Çorum’da en uzun süre Taekwondo İl Temsilcisi olarak görev yapan Mustafa Kanat istifa etti.

2010 yılında Taekwondo il temsilcisi olarak göreve başlayan Mustafa Kanat bundan öncede sporcu ve uzun yıllar hakem olarak bu branşa hizmet etti.

Geçtiğimiz yıldan buyana görevi bırakmak isteyen Mustafa Kanat geçtiğimiz hafta sonu yapılan Federasyon Genel Kurulu öncesinde istifasını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verdi. Kanat görevi bırakması ile yaptığı açıklamada ise; ‘Taekwondo Federasyonu Başkanlığına seçilen sayın Bahri Tanrıkuluna ve yönetim kuruluna başarılar dilerim önceki dönem federasyon Başkanımız Metin Şahin'in bıraktığı yerden daha ileriye Taekwondo yu götürmesini dilerim. Bende daha önceden söylediğim gibi İl temsilcisi görevim sona ermiştir gelecek olan İl temsilcimize başarılar dilerim. Allah'a emanet olunuz’ dedi.

Görev süresi içinde Taekwondo camiası içinde birlik ve beraberliği sağlamada önemli çalışmalar yapan Mustafa Kanat’ın bu vedasına Gençlikspor Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın da teşekkür mesajı ekledi. Aşkın ‘Çorum Taekwondo il Temsilcisi büyüğümüz abimiz müdürümüz Mustafa Kanat’tan spor kamuoyuna ve Taekwondoya örnek olacak bir davranış sergileyerek kamuoyuna bir açıklamayla görevini bırakmıştır. Yaptığı hizmetler ve abiligi için çok teşekkür ederiz. Sıkıştığımızda Taekwondo için bir sorun oldugunda yine kapısını çalacağımız abimize sağlıklı huzurlu günler dilerim’ dedi.