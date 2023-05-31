FATİH AKBAŞ

Çorum’da hem siyaset dünyasında hem de sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla yakından bilinen Mustafa Lek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Caddesi üzerine yeni bir cami yapılmasını talep etti.

“Çorum'da yaşayan bir fert olarak talebimdir, beklentimdir” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Lek, “Burun Çiftliği Kavşağından başlayıp İnönü ve Gazi Caddesi üzerinde iki camiden başka camii olmaması şehrin çok büyük bir eksikliğidir. Kubbeli Camii ve Çimento Camii haricinde hemen cadde üzerinde, caddeye sınır bir camii olması hem ihtiyaç hem de bir eksikliğin giderilmesidir. En uygun yer ise Piri Baba Çamlığı'nın Bahabey Caddesi ile kesiştiği köşedir. Tam da bu noktaya şehrin mimarisine uygun bir cami yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.