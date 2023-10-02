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İl merkezinde faaliyetlerini sürdüren Hüdaverdi Arıcılık, müşterilerine çay ve kahve yerine sıcak bal şerbeti ikram etmeye başladı.

Yeni uygulamaları hakkında açıklamada bulunan Hüdaverdi Arıcılık sahibi Erdal Odabaş, “Hüdaverdi Arıcılık olarak Türkiye’de hiçbir örneği olmayan bir uygulama ile müşterilerimizi karşılıyoruz. Klasiğin dışına çıkarak, müessesimize uğrayıp selam veren herkese çay kahve yerine sıcak bal şerbeti ikram edeceğiz. Kış hastalıklarına karşı direnç oluşturan, rahatsızlığı varsa rahatlama sağlayan zencefilli, limonlu bal şerbetini ücretsiz olarak tek kullanımlık bardaklarda sunuyoruz. Uygulama 2 Ekim 2023 tarihinden başlayacak ve 31 Mart 2024 tarihine kadar sürecek. Hüdaverdi Arıcılık, ürün çeşitliliği ve kalitesinde gösterdiği farklılığı müşteri ilişkilerinde de göstermektedir. Veli nimet olarak gördüğü müşterilerini, saygın bir misafir olarak karşılayan Hüdaverdi Arıcılık, Çakır Camii karşısı Taşhan Caddesi 77 /A adresinde faaliyetini sürdürmektedir” dedi.