Gülabibey Mahallesi’nde müteahhitler aracılığıyla yapılacak kentsel dönüşümden vazgeçildi.

Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde Çorum Belediyesi etkin rol oynayacak.

Ekim ayı Belediye Meclis toplantısında Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi’nin belediye kanunun 73.maddesi uyarınca kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ve belediye başkanı ile belediye encümenin yetki verilmesi hususu görüşüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı Hasan Paşa 2, 3 ve 4. Sokaklarla, Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan yeni kentsel dönüşüm planıyla ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarının temel amacının, şehirleri daha güvenli, yaşanabilir ve modern hale getirmek olduğunu anlatan Özüyağlı;

“Bu doğrultuda, hem vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak hem de şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak için önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Öncelikle, afet risklerinin azaltılması bu kentsel dönüşüm projemizin en önemli gerekçelerinden biridir. Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edeceğimiz bölgede mevcut yapıların tamamı eski ve depreme dayanıklı olmayan yapılardan oluşmaktadır. 2022 yılı itibarıyla bu bölgede kentsel dönüşümü hızlandırmak adına kat artışı izni verilmiş ve zeminde ticaret alanları planlanmıştı. Ancak maalesef, vatandaşlarımız ile müteahhitler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve mülkiyet sorunları, bu sürecin beklenen hızda ilerlemesine engel oldu. Başkanımızın talimatlarıyla belediye olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve şehrimizin modernizasyonu için artık kentsel dönüşüm sürecine daha aktif bir şekilde dahil olmamız gerektiğine karar verdik. Bu vesileyle kanunun bize tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Hasanpaşa bölgesinin Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi için ilk adımı atmış bulunuyoruz.” dedi

Dönüşüm sürecinin belediye tarafından daha etkili bir şekilde yürütüleceğini ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının, daha güvenli ve yaşanabilir bir hale getirilmesi sağlanacağını kaydeden Özüyağlı, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Kentsel dönüşümün diğer önemli bir gerekçesi de bölgenin sosyal ve çevresel olarak yenilenmesidir. Bu dönüşüm projesiyle, bölgede daha düzenli bir yapılaşma sağlanacak, altyapı güçlendirilecek ve sosyal donatılar artırılacaktır. Yeşil alanlar ve modern yaşam alanları ile bölge halkı daha yaşanabilir bir yaşam alanına kavuşacaktır. Bir diğer önemli gerekçemiz ise rezerv konut alanlarının devreye sokulmasıdır. Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, afet riski taşıyan bölgelerdeki yapıların dönüşümü yapılırken, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına rezerv konut alanlarında stok yapı üretimine başlayacağız. Bu alanlarda üretilen yapılar, geçici ya da kalıcı olarak hak sahiplerinin modern ve güvenli konutlara yerleşmesini sağlayacak, bu sayede dönüşüm süreci, sosyal bütünlüğü ve yaşam standartlarını koruyacak şekilde ilerleyecektir.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyemize tahsis edilen arsalardan da bahsetmek isterim. Bu arsaların satışından elde edilecek gelirler, Gülabibey Mahallesi ve diğer dönüşüm projelerimizin finansmanında önemli bir kaynak oluşturacaktır. Bu kaynak sayesinde projelerin mali yükü hafifleyecek ve dönüşüm süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecektir. Ekonomik açıdan da projemiz, şehrimize ciddi katkılar sağlayacak, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde istihdam sağlanacak, ticaret alanları ile ekonomiye canlılık getirecek, ayrıca, modern ve estetik konutlar sayesinde bölgenin değeri artacak ve bu da uzun vadede yerel ekonomiye katkı sağlayacaktır. Değerli Meclis Üyelerimiz, Hasanpaşa Sokaklar'da yürütülecek bu kentsel dönüşüm projesi sadece yapısal yenilenmeyi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Ancak dikkatinizi özellikle çekmek isterim ki bu projemiz, şehrimizin genelinde yürütmeyi planladığımız daha büyük bir dönüşümün ilk adımıdır. Önümüzdeki süreçte, şehrimizin farklı mahallelerini de kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, bu dönüşümü şehrimizin geneline yaymayı hedefliyoruz.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DİĞER MAHALLERE DE YAYACAĞIZ’

Gülabibey Mahallesi'nden başlattığımız bu dönüşüm hareketi, ilerleyen yıllarda diğer mahallelere de yayılacak ve şehir genelinde modern, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmamıza vesile olacaktır. Bu projelerin katılımcı bir anlayışla yürütüleceğini de özellikle belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın ve uzmanların görüşleri alınarak, hep birlikte sağlıklı, şeffaf bir dönüşüm süreci yürütmeyi önemsiyoruz. Bu süreçte hak sahiplerinin talepleri dikkate alınacak, tüm paydaşlar için adil ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlanacaktır. Şehrimiz için büyük öneme sahip olan kentsel dönüşüm projelerimizde, sizlerin de katkılarıyla vatandaşlarımıza daha güvenli ve modern bir yaşam alanı imkânı sağlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Katkılarınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.