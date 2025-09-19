Arca Çorum FK'nın eski futbolcularından Michal Jan Nalepa'nın Gençlerbirliği serüveni de sona erdi. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Nalepa'nın sözleşmesini feshetti.

Edinilen bilgilere göre, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Süper Lig listesi dışındı bırakılan Nalepa'nın sözleşmesi feshedildi.

Önceki sezon Arca Çorum FK formasıyla 31 maça çıkan ve 4 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Nalepa, Çorum FK'dan ayrıldıktan sonra transfer olduğu Gençlerbirliği ile geçen sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu, takımının Süper Lig'e yükselmesine 32 maçta 5 gol, 5 asistlik performansla katkı sağlarken, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı.

Nalepa, bu sezon ise Başkent ekibiyle Süper Lig'de 3 maça çıktı ve 262 dakika süre aldı.