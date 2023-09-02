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1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile güçlü bir kadro kuran Gülabibeyspor’da ana sponsor Namsan oldu.

Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ile Gülabibeyspor Başkanı Hasan Belli bir araya gelerek yaptıkları görüşme sonunda Namsan firmasının ana sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandı.

Gülabibeyspor Başkanı Hasan Belli şehrin yermi firmaları arasında yer alan ve sektöründe öncü kurumlar arasında gösterilen Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ile yaptıkları görüşme sonunda ana sponsorluk için anlaşma sağladıklarını söyledi Belli, Ahmet Namlı’ya tüm mahalleli adına teşekkür etti ve bu anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı amatör spora katkı vermekten dolayı mutlu olduğunu belirterek Gülabibeyspor’a yeni sezonda başarılar diledi.