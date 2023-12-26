Çorum Amatör futbolunda bir çok kulübe destek veren Namsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı bu desteğini sürdürüyor.

Ahmet Namlı 1. Amatör Küme’de Ana sponsoru olduğu Gülabibeyspor ile HE Kültürspor arasındaki maçın ardından iki takıma birlikte yemek ikramında bulundu.

1. Amatör Küme’de pazar günü oynanan Gülabibeyspor ile HE Kültürspor maçında sahada kıyasıya mücadele eden iki takım idareci, teknik heyet ve futbolcular maçın ardından İskele Park Cafe’de Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı tarafından verilen yemekte bir araya geldiler,

Yemeğe iki kulüp yönetici ve antrenörleri ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy katıldılar.

İki kulüpte yemek sonrasında birbirlerine bundan sonraki maçlarında başanlar dilerken organizeyi yapan Ahmet Namlı’ya ise teşekkür ettiler.