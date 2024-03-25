Okul Sporları Yıldızlar Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu karma takımı dördüncü olmayı başardı.

22-24 Mart tarihlerinde Çanakkale’de yapılan Okul Sporları Floor Curling Türkiye Şampiyonasında 30 ilden 44 takım mücadele etti.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada grubundan birinci olarak çıkan Ceylin Koçak ve Yağız Dağ’dan oluşan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu karma takımı eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında kaybetti.

Üçüncülük dördüncülük maçına çıkan temsilcimiz bu maçıda kaybederek Türkiye dördüncüsü olmayı başardı.