Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Çorum’da katıldıkları tüm halk oyunları yarışmalarında sergilediği disiplinli, estetik ve yüksek performansıyla birincilikler elde etmeye devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Birinciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Halk Oyunları Yarışması geçtiğimiz Salı günü düzenlendi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyük kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen ve 14 ekibin katıldığı yarışmalarda üstün performans ortaya koyan Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, 91 lisanslı sporcusu ve 7 ekibiyle 6 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Geleneksel değerlerimizi başarıyla yansıtan kulüp, sahnedeki uyumu ve teknik yeterliliğiyle jüri ve izleyicilerden tam not aldı.

Kulüp eğitmenleri Emine Özten ve Mustafa Çoksoy, bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcuları kutlarken, yarışmalara katkı sunan herkese teşekkür ettiler.

Özten ve Çoksoy, Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü olarak kültürel mirasımız halk oyunlarını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydettiler.

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü elde ettiği bu başarısı ile grup bölge yarışmalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandı. (Haber Merkezi)