Gazetemiz spor yazarlarından Ali Atan, Adanaspor-Çorum FK maçını kaleme aldı.

Atan, Eren Karadağ'ın 68.dakikada yakaladığı net pozisyonda bomboş durumdaki Kasongo'ya vermek yerine kaleye şut çekmesine tepki göstererek, şunları söyledi;

"Adana deplasmanında ilk golün sahibi Eren, 68. dakikada skorun 3. sıfır olmaması için topu kaleciye verdi. İlk yarıda uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Eren, ikinci yarıda takımının kazandığı ani atakta kendi köşesinden güzel hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı.

Buraya kadar tamam. Ancak takım arkadaşı Kasango bomboş pozisyonda ondan gelecek pası bekledi. Eren ne mi yaptı?

Kötü bir vuruşla topu kaleciye verdi. Kasango'ya pası verse gol olma garantisi var mıydı? Futbol bu onu bilemem. Ancak Eren'e bir tavsiyem olacak. Kasango ilerleyen dakikalarda ceza sahası önünde takım arkadaşının önüne şut çekmesi için bir pas bıraktı. Cümleye dikkat edelim lütfen, "Takım arkadaşı" O pası izleme imkanın varsa izle lütfen. Takımdaşlık önemli güzel kardeşim.

GEL BAKALIM KARDEŞ...

Ahlatcı Çorum FK, Adana deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. Bu ligde alınan her puan çok önemli. Adana'da maça hızlı başladık. Henüz 1. dakika dolmadan gol pozisyonuna girdik. Peşinde gelen dakikalarda perdeyi Eren açtı. Genç futbolcunun uzaktan şutunda top filelerle buluştu.

Güzel goldü... Peşinden Geraldo ile kazanılan penaltı. Ferhat'ın ters köşesi, maç skoru 2-0. İlk yarı bizim üstünlüğümüzde geçti.

Adanaspor ikinci yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir defasında kaleci Hasan'ı geçemediler. Bir defasında da aşırtma şut üstte auta gitti.

Pas trafiği zaman zaman iyi takım görünümünde Adanaspor. Ancak hepsi bu kadar. Bal yapmak için peteğe girmişler ama, mangal yelleyip duruyorlar. Serkan hıca bu maçta bazı isimleri kızağa çekmiş. Rotasyon mu deriz, şoklama mı bilmem. Bildiğim tek şey çıkardığı ilk 11 gol yemeden 2 tane attı. Sonradan oyuna aldıkları da skoru korudu. Sonuçta kazandılar, kazandık... Şimdi Adana deplasmanında alınan galibiyetin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Bu hafta kendi sahamızda daha güçlü bir kadroya sahip olan kardeş kulübümüz Iğdır'ı konuk edeceğiz. Bu maçı da kazanıp puan cetvelinde çift rakamlı haneleri görmemiz lazım. Bakalım Serkan hocamız Adana'da kazanan takımı bozacak mı?

Yoksa rakibe göre mi tavır sergileyecek? Tüm bunların cevabını Iğdır maçında öğreneceğiz. Kadro kalitesi iyi olan bir takımız, tek eksik kazanma alışkanlığı. Umarım Iğdır maçını kazanır ve yolumuza kayıpsız devam ederiz. Gel bakalım kardeş Iğdır. Gel de güzel bir maç bizi beklesin.

BUZ GİBİYDİ!

Akademik liglerde maçlar başladı.

Bu sezon da nasip olursa Ahlatcı Çorum FK'nın bu liglerde mücadele edecek olantakımlarını takip etmeye gayret edeceğim.

Çünkü altyapının önemine mutlak inanan biriyim.

Bu bağlamda Cumartesi günü Devane Sahası'nda oynanan Ahlatcı Çorum FK- Düzce takımlarının U19 ve U17 maçlarını izledim.

Beni bu liglerde skorlar pek ilgilendirmiyor.

Ortaya konan futbol ve mücadelenin peşindeyim.

Çünkü bunun için ortaya bir emek konuyor.

İnsan doğal olarak kendi şehrinin takımı yensin istemiyor da değil.

Ancak burada herşeyi görmesi gereken ve emeklerin ziyan olmaması için sahada olan başkaları da var.

Hakem triosu...

U19 maçında bir buz gibi penaltısı verilmedi Ahlatcı Çorum FK'nın.

Dönen top Düzce adına gol oldu.

Maç 2-2 bitti.

Ben kimseye kendi şehrinin takımına torpil yapsın da demiyorum.

Herkesin penaltı dediği pozisyon doğru süzülsün.

Neredeyse pozisyonun dibinde yan hakeme bakılmasın.

Çünkü ortada ciddi bir emek var.

Siz bariz penaltıyı verin de, maç 8-2 bitsin.

Kart mı göstereceksiniz çekin gösterin.

Skora etki edecek yanlışlara gerek yok.

Henüz ligin başı...

Başta da dediğim gibi, tölerans değil derdim.

Doğru kararlar...

Çünkü emek değerli.

Bunları neden mi yazdım?

Çünkü çok ilde maç izleyen biriyim.

İşler pek öyle yürümüyor.

Aman sakın kötüyü örnek vermiyorum.

Asla böyle bir niyetim de yok...

Lütfen sayın hocalarım doğru süzelim,doğru görelim.

Çünkü verilmeyen pozisyon buz gibi penaltıydı.

ÇIKALIM MI SÜPER LİG'E?

Aşağıda okuyacağınız haber tamamen devlet kaynakları tarafından onaylanmıştır.

"Süper Lig'e çıkalım yauww" diye tutturanlar için yazıyorum.

Süper Lig'de bir teknik adamın ödediği vergiyi iyi okusun.

Haberde aynen şöyle diyor;

"Adana 2023 Vergi Rekortmenleri Listesi bugüne kadar vergi ödediği pek duyulmadığı için eleştirilere neden olan spor dünyasının artık bu alana ağırlığını yavaş da olsa koymaya başladığını gösterdi. Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu."

Hazır olmadan çıkalım da, baş aşağı düşelim mi?

Bu ünvanı alan Türk teknik adam var mı?

Karnım açıktı, açken ben ben değilim...