Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor’un ilk yarının son maçında yarın evinde oynayacağı maçı Trabzon Bölgesi tecrübeli hakemi Sema Kayıkçı yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 16’da Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanacak Sungurlu Belediyespor ile Yücelen Anamurspor takımları arasındaki maçın baş hakemliğini Trabzon’dan Sema Kayıkçı yapacak. Maçta yardımcı hakem olarak ise ilimiz hakemi Hüseyin Kamber görev yapacak.

Maçta gözlemci olarakta ilimizden Hasan Öztürk görevli.