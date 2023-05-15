HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK, 1.lig'e yükselmek için yarın evinde Ispartaspor ile karşılaşacak.

Isparta maçından 3 puan alması halinde kırmızı siyahlılar ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

Şehirde herkes yarın ki maça konsantre oldu. Şampiyonluk maçı için bütün biletler tükenirken, 15 bin kişilik Çorum Yeni Şehir Satadyumu'nun kapasitesinin de üzerine çıkması bekleniyor. Maça İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin her yerinden Çorumlular da geliyor. Şampiyonluk maçını karçımak istemeyen Çorumlular, bir günlüğüne de olsa işini gücünü bırakıp Çorum Şehir Stadyumu'ndaki yerini alacak.

Şampiyonluk kutlamaları için de herşey hazırlandı. Maç sonrası hem statta hem de meydanda büyük bir şampiyonluk kutlaması için çalışmalar yapıldı.