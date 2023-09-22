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Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 6.haftasında evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Maça saatler kala satılan bilet sayısı herkesi şaşıttı.

Kulüp'ten yapılan paylaşımda Sakaryaspor maçı için 788 bilet satıldığı duyruldu. Kritik maçta taraftarların ilgisiz kalışı spor camiasını derinden üzdü.

Yıllar sonra 1.lig'e yükselen ve başarılı performansını devam ettiren Ahlatcı Çorum FK'nın Sakaryaspor maçına bu kadar az bilet satılması kamuoyunda tepki topladı. Taraftar grupları da satılan bilet sayısına inanamazken, tüm Çorum halkını yarın ki önemli maçta tribündeki yerlerini almaya davet etti.

Satılan bilet sayısı ile ilgili kulüpten yapılan paylaşımda; Maraton 380, kale arkası 355 ve VİP 53 adet olamak üzere toplam 788 bilet satışı yapıldığı belirtildi.